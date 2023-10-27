Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ekim 2023 21:50
Görevde yükselme ve ünvan değişikliği ile ilgili soru

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (GİH Sınıfı) memur adliyede ünvan değişikliği ile zabıt katibi, mübaşir gibi ünvanlara geçiş yapabiliyor mu? Benim bildiğim aynı sınıftaki meslekler geçiş yapabiliyor dilekçe veya yazılı bir sınavla. Doğruluk payı var mı? Bilenler yazsın.


E.Kayı Han
Editor
27 Ekim 2023 22:31

Hayır geçemezsin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 temmuz maaş zammı2024 ocak zammı %51-53 gelecek.Memur maaşıyla bir arabaya binemiyorsa işler raydan çıkmış demektir.Maaş Robotu5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Yeşil pasaport2024 ocak'ta işçilerin alacağı enflasyon farkı ne kadar?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi1.20 faizle konut kredisi2024 temmuz zammı yüksek gelecek

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 osmanlı döneminde meyveler 1 bindiği uçağı düşürmeye çalışan pilot 2 yengeç 2 kasıl 1 ay tutulması 1 yazıcı 1 bütün kuşlar vefasız 1 yaylı çalgılar 2 Tunguska olayı 1

Son Haberler

MEB'den e-Yoklama uygulaması ile hayalet sınıflara önlem28 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıNobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa