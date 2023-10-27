Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


27 Ekim 2023 22:02
Itkib idari personel mülakatı

İtkib idari personel mülakattında neler soruluyor bilgisi olan var mı?


Drjacob
Aday Memur
27 Ekim 2023 23:07

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