Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ekim 2023 22:46
Harcırah Danistay Kararı

Danıştay 2. Dairenin 15/05/2006 tarihli, 2006/1645 sayılı bir karsri varmış harcirah ile ilgili. Nereden bulabilirim Danistay karar sorgulamada bulamadım.

Çok Yazılan Konular

2024 temmuz maaş zammı2024 ocak zammı %51-53 gelecek.Memur maaşıyla bir arabaya binemiyorsa işler raydan çıkmış demektir.Maaş Robotu5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Yeşil pasaport2024 ocak'ta işçilerin alacağı enflasyon farkı ne kadar?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi1.20 faizle konut kredisi2024 temmuz zammı yüksek gelecek

Sözlük

her koyun kendi bacağından asılır 1 sözlük atışması 2 kendine ait bir oda 3 Peygamberdevesi 2 bindiği uçağı düşürmeye çalışan pilot 2 kommensalizm 1 covid 19 1 ay tutulması 1 mustafa kemal atatürk 5 muytab 1

Son Haberler

MEB'den e-Yoklama uygulaması ile hayalet sınıflara önlem28 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıNobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa