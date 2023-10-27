Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ekim 2023 23:07
kirada 5 bin TL den anlaştık.
önceki açtığım konu başka yerlere gittiği için bu başlığı açma gereği duydum. 2 binlik kiramda ev sahibi 7 binden kapıyı açtı ben 4 bin TL teklif ettim ve sonuç olarak karşılığında senet imzalanmak koşuluyla 5 binde anlaştık. maaşıma hangi oranda zam yapıldıysa o oranda anlaşmış olduk. enflasyona göre anlaşmıştık ama enfaslsyonu çok üzerinde bir oranda zam olmuş oldu . inşallah pişman olmam.

Billoh
Aday Memur
27 Ekim 2023 23:19

Şehir nereydi hocam. Ben 15 veriyorum istanbul avcılarda 2+1 e


Tiamo00
Şef
27 Ekim 2023 23:29
küçük bir anadolu şehri. 2 yıldır kiraciyim eski kiracı sayılırım yani. ev merkezi konumda 3+1 , 120 mt2
Billoh, 2 saat önce

Şehir nereydi hocam. Ben 15 veriyorum istanbul avcılarda 2+1 e


jajacoelho
Genel Müdür
28 Ekim 2023 00:56

temmuz ayında sözleşmemin son 2 yılına giriyordum..1800den 5 bin istedi..3 bin teklif ettim..anlaşamadık 15-20 gün öyle geçti ..sonra 4 bine düştü...yeni sözleşme olursa tamam dedim..yeni sözleşme yaptık konu kapandı şimdilik..sözleşmeye rağmen seneye 10 bin ister mi bilemiyorum..normalde seneye 5 bin tl olacak

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