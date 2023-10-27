kirada 5 bin TL den anlaştık.

önceki açtığım konu başka yerlere gittiği için bu başlığı açma gereği duydum. 2 binlik kiramda ev sahibi 7 binden kapıyı açtı ben 4 bin TL teklif ettim ve sonuç olarak karşılığında senet imzalanmak koşuluyla 5 binde anlaştık. maaşıma hangi oranda zam yapıldıysa o oranda anlaşmış olduk. enflasyona göre anlaşmıştık ama enfaslsyonu çok üzerinde bir oranda zam olmuş oldu . inşallah pişman olmam.

önceki açtığım konu başka yerlere gittiği için bu başlığı açma gereği duydum. 2 binlik kiramda ev sahibi 7 binden kapıyı açtı ben 4 bin TL teklif ettim ve sonuç olarak karşılığında senet imzalanmak koşuluyla 5 binde anlaştık. maaşıma hangi oranda zam yapıldıysa o oranda anlaşmış olduk. enflasyona göre anlaşmıştık ama enfaslsyonu çok üzerinde bir oranda zam olmuş oldu . inşallah pişman olmam.