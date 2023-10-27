Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


27 Ekim 2023 23:12
ekim ayi enflasyonu???

Ekim ayi enflasyon beklentim 2.86..sizin beklentiniz nedir?


Memurilanlari
Aday Memur
27 Ekim 2023 23:16

5.3

Toplam 1 mesaj

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Borsada favori hisselerinizekim ayi enflasyonu???

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