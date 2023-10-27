Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ekim 2023 23:47
Tecrübeli arkadaşlardan yardım istiyorum

Meslekte 6. yılım. Okul öncesi öğretmeniyim ve ilk defa bu kadar laf anlamaz, söz dinlemez çocuklar var sınıfımda. Ne yaptıysam olmuyor. Git gide düzelmeleri gerekirken iyice kural tanımaz bi hale geldiler. Kabus gibi geçiyor her günüm. Okula giderken de okuldan döndüğümde de ağlıyorum. Sınıfta yardımcı bir personel de stajyer de yok. Baş edemiyorum çocuklarla. Ve birbirlerinin kötü davranışlarını o kadar kolay benimsiyorlar ki iyi davranış kazandıramıyorum hiç birine. Bildiğim her yolu denedim. İstifanın eşiğinden dönüyorum her gün. Vereceğiniz bir tavsiye önerebileceğiniz bir şey var mı. Gerçekten o kadar tükenmiş hissediyorum ki artık.

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