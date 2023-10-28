Sürekli tehdit eden veli

Bu sene 5. sınıfların şube rehber öğretmenliğini yapıyorum. Bir öğrencinin velisi sürekli arayıp tehditkar konuşuyor. Beni arıyor, Falanca öğretmenin numarasını verir misin çocuğumu tuvalete göndermemiş o kim oluyor da benim çocuğumu göndermiyor onu döverim diyor, yatıştırdım geçiştirdim. Yine aradı falanca öğretmen benim çocuğuma şunu demiş onun numarasını verir misin onu döverim falan filan. Bana da çocuğunu arka sıraya oturttuğum gerekçesi ile bilendi okula getirtme beni diye, ben de gel bekliyorum dedim. Bu aradığında ses kaydı falan alsam bir işe yarar mı ne yapacağız bunu sağlam bir dayak yese herkesi dövemeyeceğini öğrenir belki ama