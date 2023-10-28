Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Ekim 2023 00:44
Vakıf bank kredi kart

Vakıf bank kredi kart ödemede zorlandgm için kapatmak istiyorm taksitlendirme seçeneğini bakınca 12 taksit oluyor en fazla. Daha fazla taksit yapma imkanımız var mı ya da başka bir yol 12 taksit çok az oluuir

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