Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ekim 2023 01:26
Mühendis Tek-Sen Enerji Hakkında Tek Başlık

20 Eylül 2023 tarihinde, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, DSİ, EÜAŞ TEİAŞ TEDAŞ, ETİMADEN, MAPEG, MTA, Atom Enerjisi kurumu vb gibi "enerji hizmet kolu"nda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan "Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezunu THS ve GİH (kariyer memuru) sınıfındaki tüm Mühendis Mimar Şehir Plancıları ve Meslek Yüksekokulu mezunu Tekniker, meslek lisesi mezunu Teknisyenler için "Mühendis ve Teknik Hizmet Sınıfı Sendikası" kurulmuştur.

Sendikanın tüm kurucuları, Adli ve İdari suç kaydı olmayan, herhangi bir siyasi-politik, ideolojik veya sosyolojik parti/dernek ve sivil toplum kuruluşu ile ilişkisi olmayan, tek amacın sayılan Meslek Gruplarının özlük-mali hakları ve mesleki itibarın yükseltilmesi olan kişilerden oluşmaktadır.

Enerji sendikası resmen kurulmuş olup 15-20 gündür üye alımı devam ediyor. Bugünlerde ULAŞIM, TARIM ORMAN, BAYINDIR, BÜRO ve SAĞLIK sendikaları da kurulduktan sonra KONFEDERASYON olacaktır...

Siz, Mühendis Tek-Sen Enerji üyesi oldunuz mu?

Her türlü öneri, destek ve eleştirilerinizi bu başlık altında topluyoruz.

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