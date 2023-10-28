Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Ekim 2023 02:43
Yüksek disiplin kurulu

6 ay önce memurluktan çıkarılma cezası istemiyle savunma vermiştim fakat tekrar savunmam istendi, suç olarak belirtilen whatsapp durumundan paylaşılan bir cümlenin toplumun bir kesimi tarafından manevi olarak görülmesi (üç hilal) savunmada sehven olduğunu vs de belirttim. YDK bu gibi durumlarda genelde nasıl kararlar çıkar

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