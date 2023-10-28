Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


28 Ekim 2023 07:56
Bu hayattan ne öğrendik ,hayat tecrübelerimiz..

İnsanların kolay kolay değişmeyeceğini öğrendim...


bendenbana
Aday Memur
28 Ekim 2023 07:57

İyi insanların içinde bir gıdım kötülük, kötü insanların da içinde bir gıdım iyilik olduğunu öğrendim...


bendenbana
Aday Memur
28 Ekim 2023 11:34

Umut iki ucu keskin bir bicak umit hem iyidir hem kotu

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