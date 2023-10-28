Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ekim 2023 08:38
İçişleri Bak. Kadroya yeni geçen personel şeflik

Merhaba 5 yıldır içişleri bakanlığında çalışıyorum 4 yıl boyunca sözleşmeli büro personeli olarak çalıştım. Son çıkan kanundan faydalanıp birkaç aydır da memur olarak çalışıyorum. Görevde yükselme sınavının olması halinde yönetmelikte 2 yıl memur vs çalışma şartı var benim 4 yıl boyunca büro personeli olarak çalışmam bu durumu karşılar mı? Yönetmelikte bizim durumumuz açıkça belirtilmemiş bilgi alabilir miyim rica etsem?

Çok Yazılan Konular

2024 temmuz maaş zammı2024 ocak zammı %51-53 gelecek.Memur maaşıyla bir arabaya binemiyorsa işler raydan çıkmış demektir.Maaş Robotu5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Yeşil pasaport2024 ocak'ta işçilerin alacağı enflasyon farkı ne kadar?1.20 faizle konut kredisiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 temmuz zammı yüksek gelecek

Sözlük

her koyun kendi bacağından asılır 1 kemha 1 bütün kuşlar vefasız 1 muytab 1 kasıl 1 mercedes'te tamirci çırağı dinlemek 1 kavurucu rüzgar 1 yazıcı 1 Bugün olanlar 5 covid 19 1

Son Haberler

Kayıp ihbarında bulunduğu karısını öldürüp uçurumdan atmışYüksekovalılar 'yeni yüzyılda' il müjdesini dört gözle bekliyorOtomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybettiKonya'da kayıp olarak aranan kadını kocasının öldürdüğü ortaya çıktıGrip ile Covid-19 nasıl ayırt edilir?

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa