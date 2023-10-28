Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Ekim 2023 10:13
acil ! atışlarda işitme kaybı çınlama
okulda son atışımda 5.56 atışımda sol kulağımda belirgin bir şekilde tiz seslerde işitme kaybı ve çınlama oldu, geçicimidir 4. gün ve ilk güne nazaran bir miktar düzelme var ama tamiyle gecmedi devlet hastanesine gitsem tanı girilecek ilişiğim kesilirmi ?

ColmanınBandanası
Aday Memur
28 Ekim 2023 10:15
asaletiniz tasdik olmadıysa sıkıntı olabilir. 4 seneden beri bende devsm ediyor mpt 76 atışından dolayı oldu kalıcı olabilir iyi bir doktora gidin kortizol tedavisi uygularsa geçebilir

ColmanınBandanası
Aday Memur
28 Ekim 2023 10:16
bizim bir arkadaş vardı o da senle aynı sıkıntıyı yaşamıştı 2 gün hastanede kaldı Kortizol tedavisi aldı geçti mi geçmedi bilmiyorum ama hala meslekte

Garibantr
Memur
28 Ekim 2023 10:21
tiz seslerde bazen ses cızırlı geliyor ve çınlama oluyor ilk gün neredeyse tamiyle duymuyordu 4.gün oldu belirgin bir düzelme var ama tamamiyle düzelmedi, daha mezun olmadım tanı koyulursa işitme kaybı diye sağlık daire görüp muhtemelen ilişiğimi keser özel hastaneye gitsem sisteme tanı girmeden tedavi denene bilirmi ?
ColmanınBandanası, 2 saat önce
bizim bir arkadaş vardı o da senle aynı sıkıntıyı yaşamıştı 2 gün hastanede kaldı Kortizol tedavisi aldı geçti mi geçmedi bilmiyorum ama hala meslekte

ColmanınBandanası
Aday Memur
28 Ekim 2023 10:22
denenir kendi yerinize yakınınıza kayıt açtırın garanti olsun

Garibantr
Memur
28 Ekim 2023 10:23
varsa özel harekatçı aktif olarak bu kalibrede tüfek kullanıp sorunu yasayan abilerim akıl verebilirmi
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