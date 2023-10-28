acil ! atışlarda işitme kaybı çınlama

okulda son atışımda 5.56 atışımda sol kulağımda belirgin bir şekilde tiz seslerde işitme kaybı ve çınlama oldu, geçicimidir 4. gün ve ilk güne nazaran bir miktar düzelme var ama tamiyle gecmedi devlet hastanesine gitsem tanı girilecek ilişiğim kesilirmi ?

okulda son atışımda 5.56 atışımda sol kulağımda belirgin bir şekilde tiz seslerde işitme kaybı ve çınlama oldu, geçicimidir 4. gün ve ilk güne nazaran bir miktar düzelme var ama tamiyle gecmedi devlet hastanesine gitsem tanı girilecek ilişiğim kesilirmi ?