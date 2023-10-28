Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Ekim 2023 11:02
Heyet raporunda maaş kesintisi?

Selamlar.

4b sözleşmeli olarak bir kurumda çalışıyorum. Devlet hastanesinden heyet raporum var 20 gün. Bu durumda maaş kesintisi nasıl oluyor ? Kadrolulara kesilmiyor sanırım sözleşmelilerde de aynı mı durum acaba?

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