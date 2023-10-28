Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ekim 2023 11:07
İstanbul bahçeşehir nasıl bir yer?

Arkadaşlar kısmetse nişanlımla evlendikten sonra bahçeşehirde yaşamayı düşünüyoruz. Bahçeşehir hakkında bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim. Ekonomik olarak nasıl bir yer? Şehir imkanları nasıl. Ayrıca öğrenci profili nasıl?

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