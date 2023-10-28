Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ekim 2023 11:29
Atanan Biri Tekrar Atanabilir mi ?

Selamlar Dostlar

Ben şuan da tıbbi sekreterlik okumaktayım bundan seneye atandım diyelim atandıktan sonra mühendislik okumak istiyorum uzaktan okuduktan sonra birdaha ondan atanma durumum nasıl olur ? internette kpss b ile atanan birdaha kpss b ile atanamaz yazıyor doğrumudur bu arkadaşlar ? aradan geçecek seneleri sayarsak böyle bi şansım var mı ?

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