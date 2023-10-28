Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ekim 2023 12:44
atama banka promosyon
Arkadaşlar eğitim tayiniyle farklı bir ile tayinim çıktı gittiğim ilde aynı banka ile aynı fiyata anlaşmış oradan da promosyon alıcak mıyım nasıl olucak bir daha alınıyor diyenler var kesin ve sağlıklı bilgisi olanlar yazarsa sevinirim

14mühendis
Memur
28 Ekim 2023 13:08
Hayır. Alamazsınız. Zaten bankalar görüyor sizin aldığınız promosyonu. Diyelim ki bunu gözden kaçırdılar etik mi sizce almak. O alınır diyenlere bir sorun.

Labor61tek
Aday Memur
28 Ekim 2023 13:09
Hocam ben tartışma ortamı için değil bilgi amaçlı sordum teşekkürler
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