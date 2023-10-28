atama banka promosyon

Arkadaşlar eğitim tayiniyle farklı bir ile tayinim çıktı gittiğim ilde aynı banka ile aynı fiyata anlaşmış oradan da promosyon alıcak mıyım nasıl olucak bir daha alınıyor diyenler var kesin ve sağlıklı bilgisi olanlar yazarsa sevinirim

Arkadaşlar eğitim tayiniyle farklı bir ile tayinim çıktı gittiğim ilde aynı banka ile aynı fiyata anlaşmış oradan da promosyon alıcak mıyım nasıl olucak bir daha alınıyor diyenler var kesin ve sağlıklı bilgisi olanlar yazarsa sevinirim