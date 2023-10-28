Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ekim 2023 13:42
KİRALIK EV
Merhabalar arkadaşlar, meslektaşlarım (sınıf öğr.) Diyarbakır Bağcılar mah 2+1 dairede oturan meslektaşa lojman çıkması sebebiyle kiraya veriyoruz. DASK raporu : HASARSIZ 7 blok 280 daireden oluşan güvenlikli site Cam balkon, Jeneratör, Oyun alanları, Otopark, Barbekü, Yeşil alanlar mevcut Araçla Havaalanı 5 dk AVM 6 dk Millet Bahçesi 1 dk İlgilenenler yazabilir.

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