Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ekim 2023 14:34
Ocakta refah payı gelebilir

Sayın cumhurbaşkanı daha önce çalışanlar ve emeklilerin için refah payı çalışmalarının yapıldığını söyledi. Ocakta memurlara 5 10 puan refah payı gelebilir.


Thalesemre
Genel Müdür
28 Ekim 2023 14:57

Refah payının verilme ihtimali düşük bence.


Vardır bir hayır
Memur
28 Ekim 2023 15:31

Refah payı verilmeyecektir

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 temmuz maaş zammı2024 ocak zammı %51-53 gelecek.Memur maaşıyla bir arabaya binemiyorsa işler raydan çıkmış demektir.Maaş Robotu1.20 faizle konut kredisi5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Yeşil pasaport2024 ocak'ta işçilerin alacağı enflasyon farkı ne kadar?2024 temmuz zammı yüksek gelecekKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

29.10.2923 1 kasıl 1 bindiği uçağı düşürmeye çalışan pilot 1 bütün kuşlar vefasız 1 sözlük atışması 2 29.10.2023 1 tutkal 1 şu an çalan şarkı 2 pirinç pilavı 1 Bugün olanlar 5

Son Haberler

Muğla'da trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi öldü"Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiası yalanlandı'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştüKendisini MİT personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandıŞanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yaraladı

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa