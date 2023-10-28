Ocakta refah payı gelebilir

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
2024 temmuz maaş zammı2024 ocak zammı %51-53 gelecek.Memur maaşıyla bir arabaya binemiyorsa işler raydan çıkmış demektir.Maaş Robotu1.20 faizle konut kredisi5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Yeşil pasaport2024 ocak'ta işçilerin alacağı enflasyon farkı ne kadar?2024 temmuz zammı yüksek gelecekKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi
Sözlük
Son Haberler
Muğla'da trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi öldü"Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiası yalanlandı'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştüKendisini MİT personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandıŞanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yaraladı
Editörün Seçimi
Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa