Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Ekim 2023 16:24
Savcıya karşı eli cebinde olmak

Arkadaşlar merhaba. Bir polis,savcının karşısında ifade verirken elini cebine koyarak ifade verilse ve savcı ikaz etmesine rağmen hala elini cebinden çekmiyorsa bu durumda savcının polise yapabileceği yaptırım yada ceza ne olabilir. Böyle bir durumun yönetmelikte yeri var mı.


55Karadayı55
Memur
28 Ekim 2023 16:39

Yaptırımı olmasa bile bu Cumhuriyet savcısına elleri cebinde ifade veren adamdan bu teşkilata fayda gelmez adamı sevmeyebilirsin ama o makama saygı duymak zorundayız ha belki bişey demez ama ifade sonrası emniyet müdürünü arar ilk atamada 34.maddeden sürgün yada en ücra ilçeye şut...


plt.kaan
Aday Memur
28 Ekim 2023 18:09
savcı senin adlı amirin. Usta karşı saygısız davranışlarda bulunmak idari yönden suçtur. tutanağını tutar. evrakı hukuk burona gönderir.
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