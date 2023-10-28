Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ekim 2023 16:56
İdareci kadroları sıfırlama

Bazı forum ve gruplarda haziran ayında kadro verileceği için 2014 teki gibi bütün kadroların boşaltılacağı ve yeni duruma göre yaş şartı başta olmak üzere yeni kıstaslar ile atama yapılacağı yönünde ciddi söylentiler var.Sendika ya sordum Ankara da genel başkan ile yapilan ikili görüşmelerde bunun konuşulduğu doğrulandı dediler.. Bu yönde bir çalışma veya duyum alan varmı


difficulties
Şube Müdürü
28 Ekim 2023 17:48

İnanmayın. Ebs kimseye kadro yedirmez. Oldu ki sıfırlama oldu. Diğer sendikalardakiler koltuğundan olur sadece ebs kalır.


yeni_müdür
Aday Memur
28 Ekim 2023 18:13

Tamam işte hocam tam EBS taktiği ..Nasıl inanmayalım.

difficulties, 1 saat önce

İnanmayın. Ebs kimseye kadro yedirmez. Oldu ki sıfırlama oldu. Diğer sendikalardakiler koltuğundan olur sadece ebs kalır.

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