Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Ekim 2023 18:28
Askerlik Tecili

Merhaba konu doğru yerde mi emin degilim fakat bir konuda danaşacaktım

2022 yılında Ön lisans bölümünden mezun oldum 2024 yılında tecilim bitiyor. Bu yaz ayında AÖF ile Lisans bölümüne kayıt oldum fakat E devlette tecil yazısı herhangi birşey yok tecil işlemini nasıl gerçekleştirebilirim.


olsaolurmu
Aday Memur
28 Ekim 2023 18:38

Askerlik şubesine eğitim bilgileri çok geç düşebiliyor, öğrenciliğiniz aktifler, önce bi askerlik şubesini arayın eğitim bilgileriniz muhtemelen güncel değildir yine de teyit edin, sonra da öğrenci işlerini arayın durumu söyleyin, yani öyle veya böyle sisteme düşecektir

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