Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ekim 2023 18:31
ASM hemşire
3,5 yıllık kadrolu hemşireyim ASM ye geçmek istiyorum eğer bir doktora ile anlaşırsak geçebilir miyim 4 yılım dolmasını mı beklemeliyim

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