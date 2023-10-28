KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Ekim 2023 18:32
Ön lisans Mezunu Dış Kaynak Astsubay Yaş Şartı

internette kesin bir bilgiye ulaşamadaım 1999 doğumluyum ve ön lisans mezunuyum dış kaynaktan açılan 2023 ve 2024 alımlarına başvurma şansım var mı ?

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