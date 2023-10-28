Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Ekim 2023 19:18
Sizce ne yapmalıyım dayanamıyor bünyem

Arkadaşlar merhaba ben asaleti yeni tasdik olmuş bir kadın memurum yeni küçük bir ilçedeyim yalnız tek gece çalışan benim bekarım ilk gündüz iki artı bir çalıştım sonra beni ekibe verdi beş gece çalıştım ardından tekrar beş gece çalıştırmak için başka gruba verdi abiler dedi bana bu gecelerden sonra diğer gece grubuna geçeceksin ben bir buçuk yıl geceyi gördüm ama üst üste bana çok fazla geldi inanın bu normal bir şey mi tek gece çalışan ladın benim bu arada konuştum bi ara şimdilik böyle dedi ben de daha bir şey demedim ne yapmalıyım


PoliceOkan
Aday Memur
28 Ekim 2023 19:57

Malesef bizim teşkilat böyle kardesim amirin iki dudağı arasına bırakıldığı için ne yapsan boş


senpaituyum
Aday Memur
28 Ekim 2023 19:58
gece genelde 36 olur sistem seni farklı çalıştırıyorlar sa sıkıntı ayrıca tek kadın sensin diye her gurubun gecesine alamazlar ilçe emniyete kim bakıyorsa konuş derim
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