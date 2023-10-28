Sizce ne yapmalıyım dayanamıyor bünyem

gece genelde 36 olur sistem seni farklı çalıştırıyorlar sa sıkıntı ayrıca tek kadın sensin diye her gurubun gecesine alamazlar ilçe emniyete kim bakıyorsa konuş derim

gece genelde 36 olur sistem seni farklı çalıştırıyorlar sa sıkıntı ayrıca tek kadın sensin diye her gurubun gecesine alamazlar ilçe emniyete kim bakıyorsa konuş derim