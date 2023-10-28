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Editörler : oto-danisman-expert


28 Ekim 2023 20:02
Konya kulu satilik 1+1 ev esyasi

Konya kulu da dairemi boşaltıyorum. Buzdolabi 8 aylik garantisi devam ediyor. Camasir mak bilasik mak 2 3 lü 2 tekli koltuk 1 baza yatak baslik 1 komodin. Talip olan oraya atanan arkadaslar varsa yazabilirler

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