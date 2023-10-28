Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Ekim 2023 20:06
Jandarma uzman erbaş Engelli yakın tayin hakkı

Merhaba

Jandarma uzman erbaş mülakatlarına gideceğim,eğitim bitikten sonra ;

Annem bipolar ve şeker türevi rahatsızlıklarından dolayı %87 kısmi bağımlı engelli raporu var merak ettiğim şey annemin rahatsızlığından dolayı kendi memleketimde görev yapmam mümkün mü?

İnternette baktım fakat detaylı bir açıklama bulamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim &#128591;


balarest
Genel Müdür
28 Ekim 2023 20:07
cin olmadan adam çarpmaya düşünmeye başlamışsınız.

Jserk
28 Ekim 2023 20:12

Bilmediğim bir konu hakkında bilgi alıyorum ve bilmediğiniz konular hakkında lütfen yorum yapmayın

balarest, 2 saat önce
cin olmadan adam çarpmaya düşünmeye başlamışsınız.

uyepersnel37
Aday Memur
28 Ekim 2023 20:14
geçmiş olsun kardeşim Allah şifa versin sorunun cevabını bilmiyorum inşallah bilenlerden bilgi alırsın insanın ailesini hele ki hasta annesini düşünmesi gayet normaldir ve olması gerekendir. Yoksa görevin her yerde kutsal olduğu bilincinde bir CİN arkadaşımız olduğu açıktır.
Toplam 3 mesaj

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