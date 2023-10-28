Jandarma uzman erbaş Engelli yakın tayin hakkı

geçmiş olsun kardeşim Allah şifa versin sorunun cevabını bilmiyorum inşallah bilenlerden bilgi alırsın insanın ailesini hele ki hasta annesini düşünmesi gayet normaldir ve olması gerekendir. Yoksa görevin her yerde kutsal olduğu bilincinde bir CİN arkadaşımız olduğu açıktır.

geçmiş olsun kardeşim Allah şifa versin sorunun cevabını bilmiyorum inşallah bilenlerden bilgi alırsın insanın ailesini hele ki hasta annesini düşünmesi gayet normaldir ve olması gerekendir. Yoksa görevin her yerde kutsal olduğu bilincinde bir CİN arkadaşımız olduğu açıktır.