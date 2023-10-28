Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


28 Ekim 2023 20:17
tübitak (tübimer) itirazları nasıl oluyor?

2219 için doktora sonrası bursum ret edildi. Tübimer aracılığıyla itiraz ettim. Bu itiraz kabul edilirse yeniden değerlendirmeye alınacakmış bideb tarafından. bu ne demek acaba? Yeniden hakemlere mi gidiyor yoksa bideb kendisi mi değerlendiriyor? Bu süreçten geçen birileri var mı?

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