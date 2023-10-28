Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Ekim 2023 20:48
Toplu imza
Dilekçeye toplu imza atmak suçmu 2011 yılında bunyasak kalktı deniliyor bilgi sahibi olan var mı

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