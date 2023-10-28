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Editörler : Lanet


28 Ekim 2023 21:41
Pir Sultan Daveti

Pir Sultan Daveti

Gelin canlar bir olalım, Münkire kılıç çalalım, Hüseyn'in kanın alalım, Tevekkeltü taalallah(Pir Sultan Abdal)

İçti bade'yi elinden, Hacı Bektaş'ın derdinden, Banada sorduysa eğer, Bade gerektir dediler

Alevi'de Türktür demeyi unutmuşum Evvelki yazılarımızda. Gene diyelim Arabı'da Türktür, Çerkezide Türktür, Kürdüde Türktür, Lazıda Türktür, Türk Olmayan müslüman yoktur.

Alevi arkadaşım vardı iki kişi, Eşimden ayrıldığım zamanlarda, Arkadaşlığımda ciddi idi, İçime çoktan evlilik niyeti,

Kaçmış idi. Olmadı, teklif edemedim. Heyacanlı işler bu işler, Heyecan attımı yılar yılı kovalıyor, Niyet içerde kalıyorda, teklif edemedim. Zülfikar hakkında konuştuk, Alevi bir abim ile, Severiz birbirimizi ya.

Halk kütüphanesi yapıyorlar Caminin hemen önündeki kliseyi Bu taraflarda, pekte karışılmaz ya Devletin işlerine. Osmanlı gibi olmamış Bir ülke komple müslüman olacak dediler Bizlere büyükler, neden bu kilise olmasın Neden bu kilisenin, görevlileri olmasın O ülkeyi müslüman edecek görevliler Sadece bir mümin değil mi tüm Türklerin Hidayetine vesile olan bir mümin de mi.

Olaydı Cami yanında klise

Olaydı kilisede hristiyan

Geleydi misafiri bolcana

Minarelerimizi görürdü

Vesselam.

Canıma merhaba sundu ta ezelde

çeşm-i yâr şöyle mest oldum ki

Gayrın merhabasını bilmesim

Öyle bir el uzandı ki yaşar iken

Ölümsüzlük şerbeti içtim elinden.

Barış Sağlam

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