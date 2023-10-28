Pir Sultan Daveti
Gelin canlar bir olalım, Münkire kılıç çalalım, Hüseyn'in kanın alalım, Tevekkeltü taalallah(Pir Sultan Abdal)
İçti bade'yi elinden, Hacı Bektaş'ın derdinden, Banada sorduysa eğer, Bade gerektir dediler
Alevi'de Türktür demeyi unutmuşum Evvelki yazılarımızda. Gene diyelim Arabı'da Türktür, Çerkezide Türktür, Kürdüde Türktür, Lazıda Türktür, Türk Olmayan müslüman yoktur.
Alevi arkadaşım vardı iki kişi, Eşimden ayrıldığım zamanlarda, Arkadaşlığımda ciddi idi, İçime çoktan evlilik niyeti,
Kaçmış idi. Olmadı, teklif edemedim. Heyacanlı işler bu işler, Heyecan attımı yılar yılı kovalıyor, Niyet içerde kalıyorda, teklif edemedim. Zülfikar hakkında konuştuk, Alevi bir abim ile, Severiz birbirimizi ya.
Halk kütüphanesi yapıyorlar Caminin hemen önündeki kliseyi Bu taraflarda, pekte karışılmaz ya Devletin işlerine. Osmanlı gibi olmamış Bir ülke komple müslüman olacak dediler Bizlere büyükler, neden bu kilise olmasın Neden bu kilisenin, görevlileri olmasın O ülkeyi müslüman edecek görevliler Sadece bir mümin değil mi tüm Türklerin Hidayetine vesile olan bir mümin de mi.
Olaydı Cami yanında klise
Olaydı kilisede hristiyan
Geleydi misafiri bolcana
Minarelerimizi görürdü
Vesselam.
Canıma merhaba sundu ta ezelde
çeşm-i yâr şöyle mest oldum ki
Gayrın merhabasını bilmesim
Öyle bir el uzandı ki yaşar iken
Ölümsüzlük şerbeti içtim elinden.
Barış Sağlam
Pir Sultan Daveti
Gelin canlar bir olalım, Münkire kılıç çalalım, Hüseyn'in kanın alalım, Tevekkeltü taalallah(Pir Sultan Abdal)
İçti bade'yi elinden, Hacı Bektaş'ın derdinden, Banada sorduysa eğer, Bade gerektir dediler
Alevi'de Türktür demeyi unutmuşum Evvelki yazılarımızda. Gene diyelim Arabı'da Türktür, Çerkezide Türktür, Kürdüde Türktür, Lazıda Türktür, Türk Olmayan müslüman yoktur.
Alevi arkadaşım vardı iki kişi, Eşimden ayrıldığım zamanlarda, Arkadaşlığımda ciddi idi, İçime çoktan evlilik niyeti,
Kaçmış idi. Olmadı, teklif edemedim. Heyacanlı işler bu işler, Heyecan attımı yılar yılı kovalıyor, Niyet içerde kalıyorda, teklif edemedim. Zülfikar hakkında konuştuk, Alevi bir abim ile, Severiz birbirimizi ya.
Halk kütüphanesi yapıyorlar Caminin hemen önündeki kliseyi Bu taraflarda, pekte karışılmaz ya Devletin işlerine. Osmanlı gibi olmamış Bir ülke komple müslüman olacak dediler Bizlere büyükler, neden bu kilise olmasın Neden bu kilisenin, görevlileri olmasın O ülkeyi müslüman edecek görevliler Sadece bir mümin değil mi tüm Türklerin Hidayetine vesile olan bir mümin de mi.
Olaydı Cami yanında klise
Olaydı kilisede hristiyan
Geleydi misafiri bolcana
Minarelerimizi görürdü
Vesselam.
Canıma merhaba sundu ta ezelde
çeşm-i yâr şöyle mest oldum ki
Gayrın merhabasını bilmesim
Öyle bir el uzandı ki yaşar iken
Ölümsüzlük şerbeti içtim elinden.
Barış Sağlam