Doçentlikte Değişen Kriterlere Takılanlar (DDKT)

Belirli dönemlerde değişikliğe uğrayan Doçentlik kriterleri, değişiklik öncesi ve sonrası Doktora ünvanını alanları kapsamaktadır. Bu tür yeni kiriter değişikliklerine tabi olma durumunun belirleyicisinin Doktor ünvanı alma tarihi ile ilişkilendirilmesi yasal zeminde oturtturulmalıdır. Bu anlamda benzer veya karşı fikirlere sahipsen bu konu başlığı altında tartışmaya açıyorum.

Belirli dönemlerde değişikliğe uğrayan Doçentlik kriterleri, değişiklik öncesi ve sonrası Doktora ünvanını alanları kapsamaktadır. Bu tür yeni kiriter değişikliklerine tabi olma durumunun belirleyicisinin Doktor ünvanı alma tarihi ile ilişkilendirilmesi yasal zeminde oturtturulmalıdır. Bu anlamda benzer veya karşı fikirlere sahipsen bu konu başlığı altında tartışmaya açıyorum.