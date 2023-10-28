Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


28 Ekim 2023 21:44
Doçentlikte Değişen Kriterlere Takılanlar (DDKT)
Belirli dönemlerde değişikliğe uğrayan Doçentlik kriterleri, değişiklik öncesi ve sonrası Doktora ünvanını alanları kapsamaktadır. Bu tür yeni kiriter değişikliklerine tabi olma durumunun belirleyicisinin Doktor ünvanı alma tarihi ile ilişkilendirilmesi yasal zeminde oturtturulmalıdır. Bu anlamda benzer veya karşı fikirlere sahipsen bu konu başlığı altında tartışmaya açıyorum.

Dr.ButWhat
Aday Memur
28 Ekim 2023 22:16
Hocam size katılıyorum ancak bunun değişmesini de beklemiyorum. Millet Ekim ayında 5er 6şar kitap bölümü yazıp başvuruyor bu dönem. Tam bir akademik komedi durumu yaşanıyor. Şahsen ben de başvuruyorum ve kitaplarım makalelerimden biraz fazla. Kitaplardaki onca emeğin gidişi yazık olacak.
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