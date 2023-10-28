Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


28 Ekim 2023 22:42
kultur ve turizm bakanligi 235 sozlesmeli personel alimi

Merhaba arkadaşlar Başlıktaki ilanda Muğla ilinde Mühendis olarak Mülakata kaldım. Kurumun Çalışma şartları hakları ve en önemlisi LOJMAN durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

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