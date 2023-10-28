Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Ekim 2023 23:41
lojman imkanı olan şark illeri
kıymetli arkadaşlar lojman sorunu olmayan doğu illerini paylaşalım birbirimize destek ve tercih konusunda fikir edinmek için

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