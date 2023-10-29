Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Ekim 2023 01:39
Tsk Muvazzaf Astsubay alımı yaparmı?

Dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı için kontenjan açılırmı acaba.. Subaylık için tüm sınıflarda alımlar paylaşıldı geçtiğimiz günlerde. Astsubay alımı iç alıma döndü diye düşünüyorum bir taraftan da


tegmeyen
Aday Memur
29 Ekim 2023 02:19

Sen kesin askerliği yedek astsubay olarak yaptın

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Jandarma uzm çvş sözleşme yenileme psikiyatriJandarma uzman erbaş Engelli yakın tayin hakkıAskerlik TeciliTsk Muvazzaf Astsubay alımı yaparmı?Anksiyete tedavisi gören sb/asb. Nöbet ve görevi hk.Nerdeyse kafayı yiyeceğim lütfen yardım edin sağlık

Sözlük

bütün kuşlar vefasız 2 mehmetçik gazze'ye gitsin diyenler 4 eris varyantı 1 Memurlar.Net 2 29 ekim 2923 2 mercedes'te tamirci çırağı dinlemek 1 kemha 1 bindiği uçağı düşürmeye çalışan pilot 1 zübeyde annenin vasiyeti 1 yaylı çalgılar 2

Son Haberler

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından kullanılan servis araçları için onay alınır mı?Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldıHazırlıklar tamamlandı: İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle geçit töreniİzmir'de 4 bin öğrenci zeybek oynadıKamyonetinde 4 alageyik yakalanan kişiye 811 bin 442 lira ceza

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce