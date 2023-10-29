Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Ekim 2023 06:17
3 ay sigortasızlık mı gerekiyor
aile sosyal hizmetlere atandım çağrıılmayı bekliyorum şuanda çalışıyorum burdan çıkıp başka bi yere girmeyii düşünüyorum 3 ay siigortam olmaması gerekiyomuş doğrumu iş değiştirmem bi etki edermi

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