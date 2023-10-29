Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ekim 2023 08:19
ev almak isteyenler için 2.87
herkese hayırlı günler dilerim. ev almayı düşünen varsa şu anda iş bankası 2.87 den baya üst limitlere kadar kredi kullandırtıyor ben 800 k kullandım , bilginiz olsun

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