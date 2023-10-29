Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ekim 2023 09:07
Sadece Öğretmenlerin Cumhuriyeti

Tüm bayram ve özel günler öğretmenlerin ve okulların üzerine yıkılıyor. Cumhuriyetse herkesin cumhuriyeti. Asker polis gibi mesaisi olmayan insanlara lafım yok ama tüm kamu personelleri görev alsın. Ya da bu tören, kutlama yükleri okullardan alınsın.


realistyorumcu
Memur
29 Ekim 2023 09:21
sadece resmi günler mi senin yükün. tüm sınavlar, tüm seçimler, dolaylı yoldan tüm mitingler.
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