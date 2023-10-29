Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ekim 2023 10:25
EMEKLI IKRAMIYESİ HKN

Arkadaslar merhaba.Ben Ocak ayında verdiğim dilekceme karşılık, Şubat ayınd Emekli oldum.Dün bir aohbet esnasında 6 ayıl bir ikramiye farkımın olduğunu, bunu araştırmam gerektiğini soylediler.Açıkcası bende bir aralar duyuyordum ama ne oksuğunu bilmiyorum.Acaba bilgisi olan varmı, bu farkın ismi nedir.Bilgisi olan veya alan araştıran arkadaş varsa bilgilendirirse sevinirim.


ahmet7174
Aday Memur
29 Ekim 2023 10:57
Emekliliğin hayırlı olsun. yaş haddinden emekli olduysan temmuz zammındaki zam oranı kadar ikramiyen sana vetilir. örnek ocakta 500.000 ikramiye aldın. temmuzda yüzde 20 zam aldıysan 100.000 lira hesabına yatar. Şart şu. YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ OLACAN.
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