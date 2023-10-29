Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ekim 2023 15:01
EK ÖDEMELER SADECE SAĞLIKÇILAR İÇİN Mİ KALDIRILDI

Memurlar netin haberi ile ilgili sağlık bakanlığındaki diğer çalışan meslekleri kapsıyor mu

https://www.memurlar.net/haber/1080842/saglik-personelinin-ek-odemesine-iptal-karari.html

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