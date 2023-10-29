KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Ekim 2023 15:04
kpss b önlisans hazırlanmayı düşünüyorum

merhaba arkadaşla, kpss b önlisansa hazırlanacağım. sınavı fulleyebileceğimi sanıyorum. amacım memure bir eşle çocuklarımı daha iyi bir gelecek sunmak. göreve başladıktan sonra iö mühendislik okuyacağım. izmirde yaşamak istiyorum. isteğim okul memurluğu ancak sayısal verilere baktığımda hiç alım olmamış. iş yükünün az olduğu sessiz bir ortam istiyorum ders çalışmak için(hangi kurumları önerirsiniz?). tayin için meb, tmo tarzı kurumları seçmem gerekkiyor galiba(türkiyenin heryerinde olan). izmirde yoğun olmayan bir kurumda çalışmam mümkün mü ? yardımlarınız için teşekkürler.


aliyilmazmn
29 Ekim 2023 15:10

hem merkez(taşra değil), hem sessiz bir ortam, hemde tayin isteyebileceğim bir kurum imkansız gibi görünüyor sizlerede danışmak istedim

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