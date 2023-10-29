Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Ekim 2023 15:27
4B Destek Personelinin 4B Büro Personeline geçişi

İç işleri bakanlığında destek personeli olarak çalışıyorum. Lise kpss ile geçtiğimiz sene atandım. Şuan Muhasebe vergi uygulamaları önlisans mezunuyum. 4bli olarak bekleme süresine takılmaksızın atanabilir miyim ? atanamazsam da neden ?

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