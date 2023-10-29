Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


29 Ekim 2023 15:54
Çevre Şehircilik Unvan Değişikliği Sınavı

ÇŞB kontenjanları az tuttu sizce? Bu konu ile alakalı bir konu açılmamış..

Çok Yazılan Konular

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Yönetim Personeli Eş Durumu Mazeret TayiniTarım bakanlığı koruyucu giyimGsb destek personeli yedekleri ne zaman işe başlar?GSB PromosyonTarim bakanligi zirai ilac bayiligi hakkinda bilgiTaşınır kayıt yetkilisikultur ve turizm bakanligi 235 sozlesmeli personel alimi

Sözlük

mercedes'te tamirci çırağı dinlemek 1 yazıcı 1 cumhuriyet 4 sözlük atışması 1 29 ekim 2923 2 mehmetçik gazze'ye gitsin diyenler 1 şu an çalan şarkı 4 pastil 1 29.10.2023 1 covid 19 1

Son Haberler

Trabzonspor net borcunu açıklandıMauro Icardi'den Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı100 yıl sonra aynı yerdeKayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi21 yıl önce yazdığı mektubu PTT memuru oğlu teslim aldı

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce