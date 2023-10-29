KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Ekim 2023 16:10
iibf bölümleri kapatılmalı

Merhaba iibf bölümleri yıllardır açıköğretim vb. uygulamalar yüzünden magdur olmaya devam ediyor 20 yıl yetecek iibf mezunu varken açıköğretim vb uygulamalar ile iibf mezunlarının sayısının şişirilmesi büyük bir sorun haline gelmiştir. Bunun dışında kamuda iibfnin alanına giren işler 4001 adıyla başka bölümlere dağıtılıyor bu büyük bir haksızlıktır. Her işi uzmanına vereceksiniz iibfnin uzmanlık alanı olan birçok iş 4001 adıyla her lisans mezununa dağıtılıyor bu uygulamayada artık son verilmelidir.


Mehmet-şeker
Şef
29 Ekim 2023 17:24

Başlığı eksik yazıp paylaşmışsın on numara kaos çıkarır bu başlık ;) yazsana aöfteki iibf bölümleri kapatılsın diye ;)

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