Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ekim 2023 19:35
İki sözleşmeli öğretmen eş durumu

Merhaba hocalarım ben Rehber öğretmeniyim İzmir'in merkez bir ilçesinde görev yapıyorum eşim okul öncesi ve Sivas'ın bir ilçesinde yaz tatilinde sözleşmeli eş durumu yapmak istiyoruz kimi nereye verirler acaba tecrübelerinizi dayanarak birde üçüncü ilde birleşme seçeneğini açtığımız zaman İstanbul gelmesinden çok korkuyoruz deprem nedeniyle İstanbul hariç Hakkari dahil her yere razıyım açıkçası

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