KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


29 Ekim 2023 19:35
Dgs ile Milli Savunma Üniversitesine geçiş mümkün mü?

Şuan hali hazırda 4 yıllık bir bölüm okuyorum DGS ile MSÜ'ye geçiş yapabilirmiyim?

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