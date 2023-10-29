lisans diploma iptal hakkı

Merhaba arkadaşlar Lisans diploması olan aynı zamanda önlisans mezunu olan kişiler önlisans sınavına girip memur olarak atanamıyor lisans sınavına girip önlisans kadro tercihide yapamıyor yani kısaca önlisans diploması yok hükmündedir. Böyle bir uygulama haksızlıktır sonuçta kpss lisans mezununun önlisans kpss ile memur olması haksızlık ise haksız rekabet ise bir tarafta 85 puanla atanamayan önlisans mezunu varken 60 puanla atanan önlisans mezunu olmasıda haksızlıktır demek ki kpss sadece sıraya koyma sınavı temel bilgi ayrımı yok yani 60 puanla bile memur olabiliyorsanız mükemmel bir genel kültür yetenek bilgisine sahip olmanızın anlamı yok o zaman neden lisans mezunu kişiler kpss önlisans sınavına giremiyor. Bunu bir kenara koyduk lisans diploması ile atanan kişiler sürekli farklı memurlukları tercih ederek kadro yakmasına izin veriliyor lisans mezunu öğretmene teknik bölüm mezunu ise mühendislik tamamlama hakkı veriliyor önlisans sağlık mezunu sağlık memuruna lisans sağlık tamamlama hakkı veriliyor devlet memuru olan kişilere eger lisans bitirdiyse farklı memuriyet hakları tanınıyor devletimiz gayet esnek davranırken önlisans mezunu olup üstüne lisans okuyanlara neden esnek davranmıyor ve sanki hiç önlisans okumamış gibi önlisans diplomasını yakıyor o zaman önlisans mezunu olup lisans okuyanlara lisans diplomasını iptal etme hakkı tanınsın