Merhabalar Maaşı iyi olduğu için Jandarma Uzman Erbaş olunur mu tavsiye eder misiniz ? Ya da kendi memleketinde asgari ücretle çalışmak mı daha mantıklı ?

Merhabalar Maaşı iyi olduğu için Jandarma Uzman Erbaş olunur mu tavsiye eder misiniz ? Ya da kendi memleketinde asgari ücretle çalışmak mı daha mantıklı ?