Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Ekim 2023 21:47
Jandarma Uzman Erbaş
Merhabalar Maaşı iyi olduğu için Jandarma Uzman Erbaş olunur mu tavsiye eder misiniz ? Ya da kendi memleketinde asgari ücretle çalışmak mı daha mantıklı ?

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