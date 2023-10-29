Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


29 Ekim 2023 22:02
Msü sözleşmeli personel

Msü hava kuvvetlerinde büro personeli olarak başlayacağım maaş durumu çalışma şartları vs nasıldır bilen var mı yaşadığım şehirde çalışacağım

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