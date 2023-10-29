Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ekim 2023 22:19
görevlendirme
6 aylık sözleşmeli hemşireyim yeni açılan şehir hastanesine resen görevlendirildim teşviği atandığım hastaneden mi alıcAm yoksa görevlendirildiğim hastaneden mi ve yeni şehir Hastanesi'nde teşvik ne ksdar olur ilk aylar

Saliha F
Aday Memur
29 Ekim 2023 23:59
sözleşmelilerde görevlendirme olmuyor diye biliyorum ama işlerine geldiği zaman çok güzel yapıyorlar
Toplam 1 mesaj

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