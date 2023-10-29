Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ekim 2023 22:35
30 EKIM idarecilere de tatil mi

30 EKIM okul müdür ve müdür yardımcısı olanlara da tatil mi


Emir ka
Şube Müdürü
29 Ekim 2023 22:39
normalde değil ama resmi yazıyı bekleyin.resmi yazıda netleşir

difficulties
Şube Müdürü
29 Ekim 2023 22:40

WhatsApp'a bakmayacak kadar cesareti olanlara tatil :)))


Cirixus
Aday Memur
29 Ekim 2023 22:42

Tatil değil, görevinizi ihmal etmeyin


Rafaello
Aday Memur
29 Ekim 2023 22:52
idareciler okula lütfen. ....
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